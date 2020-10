Limburgse studenten kunnen rekenen op financiële steun na problemen door corona

Dit jaar zijn er meer aanvragen dan anders, want door corona vielen bijvoorbeeld heel wat studentenjobs weg of was er werkonzekerheid in het gezin van de student. Philip Swerts van de sociale dienst aan de UHasselt: “Afhankelijk van wat er de komende periode gaat gebeuren, verwachten we dat we opnieuw een aantal studenten zullen hebben die in moeilijkheden komen. We bekijken nog hoe we daarmee zullen omgaan.” Studenten die financiële problemen hebben, kunnen best contact opnemen met de sociale dienst. Op die manier zullen mogelijke geldproblemen hun studies niet in de weg staan.