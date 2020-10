Zijn "luxetests" voor corona nog  verantwoord? "Voetbalclubs krijgen geen voorrang op andere medische testen"

Als we dat voetbalcijfer vergelijken met het totale aantal tests voor het hele land, komen we voor het profvoetbal uit op een ruwe berekening van 0,3 procent van onze totale testcapaciteit momenteel. Van Bever begrijpt dat er vragen worden gesteld nu de coronacijfers zo slecht zijn, maar zegt dat er slechts sprake kan zijn van zogenoemde luxetests "als wij voorrang zouden hebben op andere medische testen die nodig zijn. Op dit ogenblik nemen wij op geen enkel moment testen of capaciteit in die dringend medisch nodig zijn."

Het lab dat de tests uitvoert voor de ProLeague, en dat ook doet voor andere bedrijven - in het AZ Delta in Roeselare - zegt dat ook bij hen de volksgezondheid voorrang krijgt. "Ons lab doet hard zijn best om andere laboratoria te helpen", zegt Geert Martens. "Wij zijn in de federale platformen opgelijst als overstroomlaboratorium. Wanneer andere labs capacaiteit tekortkomen, dan staan wij klaar om hen te helpen. Op geen enkel moment komt onze primaire missie, de zorg voor de patiënt, in het gedrang. Op dit moment zien we geen conflict tussen wat de doen voor de ProLeague en voor een aantal essentiële bedrijven in Vlaanderen."