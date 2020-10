Maak kennis met "Parkiboksen", speciaal voor Parkinsonpatiënten: "Mijn schouderpijn is weg en mijn moraal is opgekrikt"

Nu kan parkiboksen alleen nog maar bij boksclub Boxing Team Turnhout in Turnhout en in Zedelgem in West-Vlaanderen. Als het van initiatiefnemer Filip Pluym afhangt, zelf ook Parkinsonpatiënt, gaan zo veel mogelijk andere patiënten aan het parkiboksen. "Het doet enorm veel deugd", vertelt Pluym. "Vorige week had ik pijn aan mijn schouder en twijfelde ik om naar de training te komen. Maar ik heb doorgezet en achteraf was mijn schouderpijn weg. Mijn moraal is ook opgekrikt, want je zit thuis met pijn, en als je dan de anderen terugziet, is dat heel plezant."