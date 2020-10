Brussels journalist Mia Doornaert niet bang voor hoog aantal besmettingen: "Er zijn Brusselse wijken waar men zich wel strikt aan de regels houdt" 

De hoge coronabesmettingen maken Mia Doornaert niet bang. "Ik sta nogal onbevangen in het leven. Maar ik volg wel de veiligheidsvoorschriften, want het is idioot om risico's te nemen. Het is voor mij wel een eenzame periode. Mijn man is bijna 15 jaar geleden gestorven. In het begin van de lockdown dacht ik: "Ik ben gewend om alleen te zijn, dat zal wel meevallen." Maar het is anders als je tijdens de dag bezigheden hebt. Ik geef normaal veel lezingen, en ga ook spreken op cruises. En als die projecten wegvallen en er ook geen contacten meer zijn, wordt het een zware dobber. En dat allemaal zonder dat er een einde in zicht is."