Minder ongevallen van trams met fietsers en voetgangers in Brussel

Met negen procent is het aantal tramongevallen waar een fietser of voetganger bij betrokken was in Brussel, gedaald in 2019. En dat is een belangrijk cijfer gezien de omstandigheden vertelt woordvoerder van de MIVB An Van hamme: "Dit is het laagste cijfer sinds 2013. En dat terwijl het aantal fietsers elk jaar fors toeneemt in Brussel. Net als de frequenties van onze trams." Concreet waren er 38 tramongevallen waarbij een voetganger betrokken was. En 15 met een fietser in 2019.