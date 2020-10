Moeten veggieburgers en sojasteaks een andere naam krijgen? Fel debat in het Europees Parlement

De parlementsleden moeten stemmen over drie wetteksten. Er zijn 1.900 voorstellen met tekstaanpassingen of "amendementen" ingediend. Door corona verloopt de stemming via van op afstand, en dat neemt meer tijd in beslag om de resultaten te verwerken. Het finale resultaat zal pas vrijdagavond laat bekend zijn. Europese landbouwers ontvangen de komende jaar 350 miljard euro landbouwsubsidies, en moeten zich in ruil aan allerlei voorwaarden houden. De wetteksten gaan onder meer over die voorwaarden: welke klimaatdoelstellingen moeten er bereikt worden, hoeveel pesticiden mogen er nog gebruikt worden, wat moeten landbouwers doen om de biodiversiteit te handhaven.

Milieuorganisaties zijn bang dat de compromissen die door de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen zijn uitgewerkt helemaal niet beantwoorden aan de doelstellingen van de Euroepse "Green Deal". Ook de Europese commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski heeft bedenkingen bij sommige aanpassingen. Het landbouwpakket ligt deze week ook op tafel bij de Europese ministers van Landbouw in Luxemburg. Ook zij proberen een compromis te bereiken. De komende weken en maanden zullen onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten dan proberen om een finaal compromis te bereiken.