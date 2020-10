Strengere mondmaskerplicht in Oost-Vlaanderen, gouverneur roept op: "Neem uw verantwoordelijkheid" 

Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, heeft de provincie beslist om een mondmasker te verplichten (voor alle Oost-Vlamingen vanaf 12 jaar) in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen en op de recyclageparken. De gouverneur doet dat op vraag van de burgemeesters, waar ze elke week mee overlegt. Daar bovenop is het vanaf nu in heel de provincie verplicht om altijd en overal een mondmasker bij te hebben. Op vraag van de politie moeten Oost-Vlamingen dat masker altijd kunnen tonen. Volgens Van Cauter kan het problemen vermijden: “Op deze manier kan niemand onverwachts in een drukke situatie terechtkomen, om dan te moeten vaststellen dat hij of zij geen mondmasker op zak heeft.”