Mountainbiker krijgt hagelbolletje van jager in het gezicht: "Jammerlijk ongeluk", zegt Hubertusvereniging

De mountainbiker deed zijn verhaal in Het Laatste Nieuws, maar de Sint-Hubertusvereniging bevestigt het. Het is een spijtig ongeluk , zegt woordvoerder Maarten Goethals van de Hubertusvereniging. “Wat er volgens ons is gebeurd is dat de staalhagel die afgevuurd is onderweg is afgeketst en van de baan is afgeweken. De jager is op de fietser toegestapt om te zien wat er gebeurd is en om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dit toont dat er altijd een ongeval kan gebeuren zelfs als je alle veiligheidsmaatregelen in acht neemt. De jager in kwestie voelt zich er slecht onder.”