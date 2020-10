Nachtklok Brussel goed nageleefd: politie schrijft maar 20 pv's uit, ook in Vlaanderen verliep alles rustig

Vannacht was een historisch moment, want voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog, is er een nachtklok ingegaan. Tussen middernacht en vijf uur 's ochtends mag je voortaan niet meer de straat op als je geen geldige reden hebt.

Verschillende politiezones hebben afgelopen nacht dan ook gecontroleerd. Dat was onder meer het geval in de politiezone Brussel-Hoofdstad en Elsene: "Uiteindelijk is alles heel rustig verlopen, naast de 20 pv's voor het niet eerbiedigen van de nachtklok, mogen we eigenlijk niet klagen", zegt Ilse Van de keere van de politiezone. "Daarnaast hebben we ook wat pv's gemaakt van mensen die met meer dan vier aanwezig waren. Maar voor de rest is het vrij kalm geweest."