Dakloos tijdens de nachtklok: Sint-Truiden zoekt oplossing

Vannacht was er voor het eerst een nachtklok in België sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is één van de maatregelen om de stijgende coronabesmettingen onder controle te houden. Je moet dus binnenblijven tussen middernacht en 5 uur 's ochtends. Maar voor daklozen is dat allemaal niet vanzelfsprekend, want zij hebben geen onderdak.

In Sint-Truiden proberen ze hen te helpen. Schepen van Armoede Pascy Monette (Open VLD): "Niemand moet op straat leven op ons grondgebied. Na kantooruren kan je terecht bij de politie voor hulp, en zijn afspraken gemaakt met het OCMW. Tijdens de kantooruren gaan wij aan de slag en proberen wij een oplossing te zoeken voor iedereen die op straat leeft."