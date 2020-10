Natuurpunt deelt vogelvoederplaatsen uit aan verpleeg- en verzorgingshuizen

Omdat de ziekenhuizen en woonzorgcentra zwaar getroffen worden door het coronavirus, wil Natuurpunt hen een hart onder de riem steken en de natuur een beetje dichterbij brengen. "We willen de bewoners en het personeel ook de rust en ontspanning gunnen die veel mensen in deze moeilijke tijden vinden tijdens een wandeling in de natuur", legt Filip Hebbrecht van Natuurpunt uit op Radio 2 Antwerpen. In de loop van de maand november worden 15 verpleeg- en verzorgingshuizen in Vlaanderen geselecteerd en voorzien van een gratis vogelvoederplaats.