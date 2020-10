Ondergraaft corona het westerse democratische model?

Een aantal westerse landen die minder getroffen zijn door corona, zoals Nieuw-Zeeland, hebben vaak het voordeel dat ze goede natuurlijke grenzen hebben. Tsjechië deed het goed in de eerste golf, nu is het de slechtste leerling van de Europese klas. Het land deed in de eerste golf zijn grenzen vrij snel dicht, deze keer is dat niet gebeurd. Het is nog te vroeg om de impact daarvan volledig te kunnen inschatten, maar het is een opmerkelijk verschil.

Hongarije heeft zijn grenzen op 1 september weer gesloten. De regering Orban is er altijd als de kippen bij om dat te doen om ideologische redenen en heeft daar ook veel kritiek voor gekregen. Maar we zien nu wel dat de stijging van het aantal besmettingen in het land duidelijk minder erg is dan in Tsjechië (in Hongarije zit het weekgemiddelde iets boven de 1.000, in Tsjechië iets boven 8.000 terwijl hun bevolking ongeveer even groot is). Ook hier moet verdere studie nog uitwijzen of de sluiting van de Hongaarse grenzen een verklaring is voor dat verschil.