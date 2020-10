Onderzoekers UCLL leren kinderen praten over intrafamiliaal geweld

Hoe moet het dan wel? “Met meer dan taal alleen,” zegt Dorien Wuyts. “Je kan op hun niveau komen met de hulp van Babo de handpop, maar ook met communicatiekaarten en met verhalen. Het is ook allemaal erg visueel met illustraties en je kan kinderen ook laten uitbeelden hoe ze zich voelen.

Ook in de school kan de Babobox gebruikt worden. “Het is zeer bruikbaar voor hulpverleners, maar in de klas kan je het ook preventief gebruiken. Door met kinderen rond dit thema te werken verlaag je de drempel om erover te spreken. Zo maak je kinderen weerbaarder en veerkrachtiger.”

Intrafamiliaal geweld kent vele vormen en gradaties maar de huidige toestand is niet bevorderlijk voor het welzijn in vele gezinnen. De coronamaatregelen veroorzaken extra stress in gezinnen. In de eerste maand van de lockdown kreeg de Vlaamse hulplijn 1712 maar liefst 70% meer meldingen.