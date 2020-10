Olivier Willems uit Oostende is beste chocolatier van Vlaanderen: "Pralines met kleuren zijn hip"

Gault&Millau maakt voor de vijfde keer een selectie van de beste chocolatiers bekend bij de voorstelling van de gids “Gault&Millau's Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg”. Olivier Willems is dus de beste chocolatier van Vlaanderen in 2021. De jury noemt de keuze voor de Oostendenaar "niet verwonderlijk".

"Olivier Willems overtuigt met technisch hoogstaande creaties met intense en evenwichtige smaken. Ook zijn nieuwste creaties zijn opvallend origineel. Hij maakte bijvoorbeeld een praline met een vulling van gin bedrukt met emoticons. Als hommage aan James Ensor is er ook de praline gevuld met Earl Grey, praliné en fleur de sel."

De Oostendenaar werkt graag met kleuren in zijn creaties. "Kleuren trekken aan. Mensen kiezen daardoor voor onze pralines. Ook de emoticons vallen op: blije en treurige gezichten maar ook één met een mondmasker."