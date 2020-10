Pas geopende chocoladezaak in Zele wint nieuwe Gault&Millau prijs

Voor het vijfde jaar op rij maakte de prestigieuze culinaire gids Gault&Millau een selectie van de beste chocolatiers in België en Luxemburg bekend. Op het event in Brussel werd ook een nieuwe prijs uitgereikt: Discovery of the Year Award, die startende chocolatiers een duwtje in de rug moet geven. Het jonge koppel uit Zele opende hun chocoladezaak Goût Fou in mei en mag deze prijs als eerste mee naar huis nemen. "Plots kregen we een email van Gault&Millau. We wisten niet dat er iemand was langsgekomen om anoniem te proeven, de nominatie was dus een grote verrassing voor ons. Dat we die prijs ook effectief gewonnen hebben, is natuurlijk super leuk!"

Lees verder onder de foto.