Wayezstraat in Anderlecht wordt vernieuwd ondanks protest tegen verdwijnen van parkeerplaatsen

De Wayezstraat is een van de belangrijkste winkelstraten van Anderlecht, maar is vooral om veiligheidredenen dringend aan vernieuwing toe, zo zegt de gemeente. Enerzijds moet watermaatschappij Vivaqua de verouderde riolering vervangen. Anderzijds zal vervoersmaatschappij MIVB de zeer versleten tramsporen vervangen en de tramhaltes herinrichten.

Na de werken zouden er maar 29 van de 170 parkeerplaatsen in de straat overblijven. Die ingreep stuit op protest van de buurtbewoners en winkeliers in de straat. De gemeente vraagt nu om 90 parkeerplaatsen te behouden in afwachting van de herinrichting van het Dapperheidsplein als voetgangerszone, en de bouw van een ondergrondse parking. De MIVB verwacht dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 zullen beginnen en anderhalf jaar lang zullen duren.