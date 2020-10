Provincie Antwerpen start met "project Trampoline": "Voorkomen dat jongeren de school zonder diploma verlaten"

De provincie lanceert daarom het nieuwe project "Trampoline", dat van start zal gaan in de regio's Boom en Turnhout. "In onze provincie is er duidelijk werk aan de winkel", legt Kathleen Helsen (CD&V) van het provinciebestuur uit in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. "We zullen gezinnen daarom ondersteunen met specifieke acties. We gaan ervoor zorgen dat kinderen een goede taalontwikkeling en opvoeding krijgen, zodat zij een goede start kunnen maken op school en later met een diploma op de arbeidsmarkt terechtkomen." Concreet wil men kinderen al vroeg in contact brengen met mensen die een rijke woordenschat hebben of met andere kinderen uit verschillende culturen.