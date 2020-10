Kinderen Wetterse wijk spelen binnenkort op laag schelpen: "Dit om regenwater te zuiveren"

Maar hoe moeten we ons dat dan voorstellen? "De schelpen liggen niet op het speelplein, ze liggen onder de grond. Die worden ingepakt in folie, daarboven komt een laag zand te liggen. Over het zand kan gras groeien, of zelfs kleine struiken. Bomen zullen niet lukken want die hebben grote wortels die erdoor zouden groeien. De schelpen kunnen dus volledig onder de grond gestopt worden zodat je er niks van ziet." Maar in Wetteren plant Aquafin om een deel van de schelpjes toch zichtbaar te houden: "Dat is gewoon een leuk effect en kan ook leuk zijn voor de kinderen om mee te spelen."