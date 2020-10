Directeur Hasseltse scholengroep tevreden met code oranje: "Heel blij dat de scholen open kunnen blijven"

Als het goed is, mag het ook gezegd worden. En daar maakt coördinerend directeur Tom Cox, van de scholengemeenschap Sint-Quintinus in Hasselt, gretig gebruik van. "In de eerste plaats zijn we heel erg blij dat de scholen open kunnen blijven, ook voor de tweede en derde graad", steekt hij van wal. "En als we naar de lijst aan nieuwe maatregelen voor het onderwijs kijken: dat zijn quasi allemaal maatregelen die we eerder al namen. Hier en daar moeten we dus enkel wat kleine bijsturingen doen, maar we zullen geen grote veranderingen moeten doorvoeren."

Dat in principe élke leerling nog gewoon op school les kan volgen, vindt Cox een goede zaak. "We merken dat het voor leerlingen nog steeds heel belangrijk is om contact te hebben met de leerkracht. Op een aantal scholen binnen de groep hebben we wel al afstandsonderwijs voorzien sinds september, andere campussen hebben een draaiboek klaar om dat in te voeren", vertelt de directeur. "Het gaat dan over een halve dag of één dag per week. Je moet het nut daarvan ook steeds studierichting per studierichting bekijken."