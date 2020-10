Schooltheaters vrezen het ergste door nieuwe coronaregels: "Al onze voorstellingen vallen in het water,  veel acteurs leven hiervan"

"De nieuwe regels zijn slecht nieuws voor sommige voorstellingen die net aan een tournee zouden beginnen in november. De productie "Shakira & Chikara" bijvoorbeeld ziet 10 uitvoeringen niet doorgaan", zegt Willem Jaques van kinder- en jeugdtheater De Kopergietery in Gent. "Het komt ook nog eens bovenop ander slecht nieuws. De schoolbezoeken van middelbare scholen moesten we eerder al annuleren."