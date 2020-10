Sluiting horeca komt "dubbel zo hard aan" bij medewerkers van Het Idee in Kuurne: "Onze mensen hebben structuur nodig"

"Zo'n sluiting is al ingewikkeld genoeg voor iedereen", zegt Devos nog. "Personeelsleden van een gewone horecazaak hebben ook heel wat vragen. Onze mensen hebben gewoon altijd wat extra uitleg nodig, maar daar is niets mis mee. Toen we in juni weer open mochten, na de eerste lockdown, hebben we bewust nog even gewacht. We wilden onze medewerkers eerst vertrouwd maken met de verplichte mondmaskers. We hebben echt onze tijd genomen daarvoor. Los daarvan moesten ze ook leren om alles goed te ontsmetten: van tafels tot plateaus. Daarnaast moesten ze ook leren om zelf hun handen goed te wassen en te ontsmetten. Dat is toen allemaal gelukt. Nu zal de tijdelijke sluiting ons ook niet klein krijgen."