Sportcentrum in Roeselare en Hooglede biedt gratis lessen aan voor lokale horeca: “Het is belangrijk dat hun weerstand goed blijft”

Het sportcentrum biedt het geschenk aan via haar Facebookpagina. “Daar was al veel reactie op”, zegt zaakvoerder Kristof Cloet. “Mensen zijn enthousiast en er zijn al effectief kandidaten ingeschreven.”

In het centrum kan je vanalles doen. Spinning, fitness op trampolines, zumba en het heel populaire pilates. “Zo kunnen ze stoom aflaten. De frustratie, stress en onzekerheid zullen hoog zijn bij die mensen.”

Maar het is Cloet vooral ook om hun gezondheid te doen. “Ze moeten in beweging blijven. Veel beweging bezorgt je een sterker immuunsysteem en je zit er lekkerder in je vel door. Dat hebben we zeker nodig in de strijd tegen het coronavirus”, besluit Cloet.