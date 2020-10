Stad Antwerpen krijgt eigen 5G-netwerk voor hulpdiensten en haven: "Supersnelle datastromen en altijd toegankelijk"

Een 5G-netwerk is veel sneller dan de huidige 4G-technologie die we nu gebruiken voor onze smartphones. "Het Minerva-netwerk biedt supersnelle datastromen", vertelt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Zo kunnen we bewegende beelden van bewakingscamera's live volgen." Hulpdiensten en havenbedrijven zullen beelden dus in zogenoemde "realtime" kunnen uitwisselen, wat moet leiden tot een vlottere werking en een betere inschatting van situaties dan nu. De technologie kan ook gebruikt worden voor de transmissie van beelden die via drones of rijdende auto's worden gemaakt.