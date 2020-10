Unieke beelden in Gent: voor het eerst sinds Tweede Wereldoorlog opnieuw nachtklok 

Het viel gisterenavond op in Gent dat net voor de nachtklok inging, om middernacht, er weinig volk op straat was. Iedereen haastte zich nog naar huis of naar het studentenkot. De passanten wisten waarom: “We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen”, zegt een man die hoopt dat het virus dan snel voorbij is. Een andere man heeft zich bij de situatie neergelegd: “’t is niet tof, maar we moeten hiermee leven tot het voorbijgaat.”