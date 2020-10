Tijdelijke openbare wc op marktplein Tienen: "Nood is groot, nu cafés en restaurants dicht zijn"

Wie in Tienen naar de markt gaat of wil winkelen, hoeft zich geen zorgen te maken om naar de wc te kunnen. Nu de restaurants en cafés dicht zijn, zou dat een probleem kunnen zijn. Maar daar heeft burgemeester Katrien Partyka een oplossing voor gevonden. "We merken dat mensen zich zorgen maken of ze nog naar de wc kunnen gaan. Zeker ouders met kinderen. Vanaf vandaag komt er een tijdelijke openbare toilet op de Grote Markt zodat iedereen daar terecht kan. Net als in ons cultureel centrum De Kruisboog. Ook daar mag je gratis naar de wc."