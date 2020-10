Unizo bezorgd over beperken van coronatests: "Quarantaine van 10 ipv 7 dagen is probleem in kleine bedrijven"

Volgens Unizo krijgen werknemers die in quarantaine moeten maar niet ziek zijn, nu ook vaak automatisch een ziekteattest van de dokter, terwijl ze eigenlijk een quarantaineattest zouden moeten krijgen. "Daardoor moet het bedrijf hen toch doorbetalen, dat is een onhoudbare situatie", zegt Bart Lodewyckx van Unizo Limburg. "Wie niet ziek is maar toch in quarantaine moet, zou een attest voor een quarantaine moeten krijgen. Die medewerker zou dan kunnen terugvallen op tijdelijke werkloosheid die de RVA uitbetaalt. Vandaag is daar heel wat onduidelijkheid over en zien we dat artsen automatisch een ziekteattest geven."