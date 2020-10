Veel fietsdiefstallen in Overijse, politie hoopt dader(s) te kunnen pakken

In de Druivenstreek worden de voorbije weken opvallend veel fietsen gestolen. De fietsen verdwijnen vaak gewoon overdag uit fietsstallingen bij scholen in Overijse. Het gaat om allerlei fietsen, soms ook om dure elektrische fietsen. Korpschef Sebastien Verbeke roept op tot waakzaamheid: "We krijgen inderdaad opvallend meer meldingen, we kunnen moeilijk de hele dag een politie-inspecteur bij een fietsenstalling plaatsen. Op de eerste plaats vraag ik dat iedereen zijn fiets goed op slot doet, liefst met een vouwslot en geen eenvoudig kabelslot. Fietsen zijn meer waard dan vroeger, zeker de elektrische fietsen. We hebben geen specifiek dader of dadergroep in het vizier. Het is inderdaad zo dat de meeste fietsdiefstallen overdag bij scholen plaatsvonden. Ik hoop dat onze rechercheurs snel de fietsendief van Overijse vatten."

De politie vraagt ook om telkens aangifte te doen van elke fietsdiefstal in Overijse of Hoeilaart.