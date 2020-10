Verkeershinder door gekantelde vrachtwagen met oud ijzer op oprit E314 in Zonhoven

Bij het ongeval met de vrachtwagen waren geen andere voertuigen betrokken en niemand raakte gewond. De chauffeur kon op eigen kracht uit zijn cabine geraken. Maar door het ongeval is de oprit van de E314 naar Nederland in Zonhoven versperd. Een externe firma is het schroot nu aan het overladen in een andere vrachtwagen. Als de laadbak leeg is, kan de vrachtwagen getakeld worden. De politie verwacht dat het verkeer tegen de avondspits weer normaal zal verlopen.