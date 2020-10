Heel wat middelbare scholen hanteren al strengere coronamaatregelen en hoeven amper aan te passen aan nieuwe richtlijnen vanaf herfstvakantie

Het Sint-Jozef Klein Seminarie in Sint-Niklaas heeft de beslissing van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) niet afgewacht. "Sinds september al zijn er strengere maatregelen genomen dan de regels die de overheid voorschreef", zegt Isabelle Van Lemmens van de school. De leerlingen droegen er al vanaf het begin mondmaskers op de speelplaats. De speelplaats was ook al vanaf 1 september ingedeeld in 6 zones zodat elk leerjaar apart pauze kon nemen en de leerlingen niet door elkaar zouden lopen. De school verkorte de schoolweek ook tot 28 uur. Op die manier moeten de leerlingen niet allemaal tegelijk het openbaar vervoer nemen. “Ze hebben meer tijd om hier te geraken ’s morgens. Van een eindje verder per fiets komen kan dan ook.” Het zijn regels die nu algemeen van kracht zullen zijn in alle middelbare scholen in Vlaanderen vanaf de herfstvakantie. Dat is afgelopen nacht na overleg met de onderwijskoepels beslist.

Ook in een andere grote middelbare school in Sint-Niklaas, in Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, moesten leerlingen eerder al mondmaskers dragen buiten de lessen. Een regel die ze er nog niet hanteerden was een vaste plek in de eetzaal. Dat zal na de vakantie dus nog veranderen. Er is begrip voor de maatregel. “Het is goed, want nu zitten we met de verschillende klassen erg dicht bij elkaar”, vertelt een leerling. Er is vooral opluchting dat de lessen op school kunnen blijven doorgaan. “Het is goed dat we alles kunnen blijven volgen zoals het moet”, getuigt een andere leerling.