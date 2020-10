Visprijzen kelderen na sluiting restaurants: "Voor tong, tarbot of griet betaal je de helft van vorige week"

Volgens Timmermans is de verplichte sluiting van de horeca de enige reden voor de plotse prijsdaling. "Zeeduivel, tarbot of grote tongen schitteren op de menukaart van de restaurants. De vraag naar die vissoorten is nu helemaal verdwenen maar het aanbod blijft. Voor het weekend haalden die restaurantvissen nog een normale veilingpijs. Gisteren zijn de prijzen echt gekelderd. Dat is goed nieuws voor de consument die van vis houdt. Slecht nieuws voor de vissers en de veiling. Zij betalen de prijs voor de sluiting van de horeca. Wij als vishandelaars kunnen onze marges behouden."

Steven Timmermans roept consumenten op om lokale en seizoensgebonden vis te kopen. "Vergeet zalm en kabeljauw en probeer een pladijs of rogvleugel. Op die manier kan je onze Vlaamse vissers steunen." Het einde van de lage visprijzen is volgens de Brechtse vishandelaar nog niet in zicht. "Ik zie op het platform van de Vlaamse Visveiling dat er morgen opnieuw 60.000 kilogram aangeboden wordt. De aanvoer van al die vissoorten stopt dus niet."