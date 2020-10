Vlaamse regering maakt extra geld vrij voor lokale versterking contactopsporing

En daarvoor zullen de lokale besturen dan ook vergoed worden. Voor elke indexpatiënt die de lokale contactopspoorders contacteren, is er een vergoeding van 100 euro voorzien. Een indexpatiënt is de persoon waarbij een besmetting wordt vastgesteld. Contactopspoorders moeten die patiënten contacteren om erachter te komen met wie hij of zij in contact is geweest, zodat ook zij op hun beurt kunnen worden gecontacteerd.