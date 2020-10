De ene test is de andere niet: wat doen al die verschillende COVID-tests en wanneer zijn ze zinvol?

PCR-tests, antilichaamtests, antigeentests: het zijn woorden die je tegenwoordig bijna dagelijks hoort. Er zijn tests om te onderzoeken of je besmet bent en tests om te onderzoeken of je antistoffen hebt. Bij sommige tests krijg je binnen het kwartier het resultaat, bij andere tests kan het dagen duren. Maar wat doen al die tests? Wanneer zijn ze zinvol en wanneer niet? En zijn er ook tests die je beter vermijdt? We zetten even alles op een rij.