11 miljoen namaaksigaretten ontdekt in haven Zeebrugge

De sigaretten werden afgelopen dinsdag ontdekt in een container in de haven van Zeebrugge. De container moest overgeladen worden in Zeebrugge richting Felixstowe in het Verenigd Koninkrijk, maar dat ging dus niet door. Na een controle met een mobiele scanner bleek er iets niet pluis met de vracht. Al snel hadden de douaniers door dat er iets verstopt zat onder een deklading. “ Het werd snel duidelijk dat het ging om verborgen partij namaaksigaretten”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën.