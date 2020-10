15 coronabesmettingen bij voetbalclub RWDM: wedstrijd dit weekend onzeker

Of RWDM dit weekend competitie kan spelen is nog onduidelijk, want de coronaregels van de Pro League schrijven voor dat clubs om uitstel kunnen vragen als zeven spelers van de A-kern positief testen. Op dit moment zou de match nog kunnen doorgaan, al worden vandaag nog speler getest.

De training vandaag valt alvast in het water: “Het is een ramp,” zegt voorzitter Thierry Dailly. "Vandaag hebben we de volledige training afgelast, je weet niet wie er besmet is. En morgen na de testen zullen zien wie er overblijft of niet. We hopen dat iedereen negatief test, en dat we ons kunnen voorbereiden op de volgende wedstrijd. We gaan proberen om er het beste van te maken.”