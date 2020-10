Extra bussen in West-Vlaanderen om drukte op 35 lijnen op te vangen

Reizigers en buschauffeurs klagen vaak dat niet iedereen zich altijd aan de coronaregels houdt. Daarom hebben 12 agenten in burger controles uitgevoerd op verschillende bussen in Kortrijk. De bedoeling is om in de toekomst vaker zo'n controles te houden, vooral wanneer het druk is. Wie niet in orde is, krijgt onmiddellijk een boete.

"De speeltijd is voorbij", zegt Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). "We treden daadkrachtig en kordaat op. Wie zich niet aan de regels houdt, heeft een boete aan zijn been."