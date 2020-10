Alex Agnew bekent: "Ik heb een poedel in huis gehaald tijdens de coronacrisis"

Het zijn geen vanzelfsprekende tijden voor podiumkunstenaars. Comedian Alex Agnew zag de tournee van zijn grote show "Be Careful What You Wish For" in het water vallen. "We maken van de nood een deugd. Vanaf vanavond kan je in verschillende bioscopen van Kinepolis op groot scherm mijn show zien zoals hij bedoeld was. Het is een opname van de première in het Sportpaleis in vol ornaat met decor en alle toeters en bellen", zegt Agnew in Start Je Dag.