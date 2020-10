Antwerpen experimenteert met flexdrempels: “Comfortabeler voor bussen en brandweerwagens”

Een primeur voor Antwerpen en meteen ook voor ons land, want in de Confortalei in Deurne worden deze week twee flexdrempels geplaatst. Een delegatie van de Stad Antwerpen ging daar voor inspiratie opdoen in Nederland, waar de flexibele verkeersdrempels al vaker gebruikt worden.

“Met een personenwagen ga je het verschil niet merken”, zegt schepen van Mobiliteit, Koen Kennis (N-VA). “Het blijft nog steeds de bedoeling dat je vertraagt om comfortabel en veilig over de drempel te rijden.” Het zijn vooral de zware voertuigen, zoals bussen, die hier voordeel uit halen. Zo zullen de flexdrempels de trillingen beter opvangen. “De schok zal minder groot zijn wanneer een bus erover rijdt. De bussen zullen ook minder snel slijten.”