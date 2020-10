Assemblage nieuwe Zuidbrug in Halle klaar

De Zuidbrug wordt op de oever naast het kanaal geassembleerd, voor ze over het water wordt geplaatst. Eind vorige week zijn de grote bogen op het brugdek gemonteerd. Het gevaarte in metaal weegt bijna één miljoen kilogram. De plaatsing van de brug over het kanaal is nog niet voor morgen. Eerst moeten nog las- en schilderwerken gebeuren.

"Het gaat om een immense brug van 113 meter en 15 meter breed, dus die kon onmogelijk in z'n geheel naar de werf worden gevoerd", zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg. "De afgelopen weken zijn die verschillende onderdelen ter plaatse gebracht en die liggen nu op de oever. Daar zullen die aan mekaar worden gelast en geschilderd. Dat zal zeker nog een aantal maanden in beslag nemen."

De Zuidbrug zal in de loop van volgend voorjaar op haar definitieve plaats gezet worden, en zal dan verder worden afgewerkt. Mogelijk tegen 2023 worden er nog twee bruggen gebouwd, een over de Zenne en een over de spoorlijn.