Bestuurder betrapt met drank en drugs tijdens nachtklok

Het was een patrouille van de politiezone AMOW ((Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) die dinsdagnacht rond één uur een auto aan de kant zette, dat gebeurde op de Ringlaan in Opwijk. De bestuurder bleek geen geldige reden te hebben om op de baan te zijn, hij was alleszins niet op weg naar zijn werk. De man was dus in overtreding met de nachtklok. Bovendien bleef het daar niet bij .

De man legde ook nog een positieve alcoholtest af én een positieve drugstest. Hij zal nu voor de rechtbank moeten verschijnen die over zijn straf moet beslissen. De politiezone AMOW laat weten streng toe te zien op het respecteren van de nachtklok, en zal geregeld controles uitvoeren bij wie 's nachts rondrijdt.