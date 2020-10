Brasserie uit Roeselare stapt naar Raad van State om sluiting aan te vechten: "Het is David tegen Goliat"

De uitbaters van de brasserie uit Roeselare zijn het niet eens met de beslissing dat cafés en restaurants een maand lang de deuren moeten sluiten. Daarom zijn ze naar de Raad van State gestapt. "De regering moet maar eens bewijzen dat de horeca de grote besmettingshaarden zijn zoals wel eens wordt voorgesteld”, zeggen zaakvoerders Jan-Willem en Louis Pauwelyn. “De kans op slagen is miniem, maar we willen ons niet laten doen. Het is een beetje zoals David tegen Goliat. We verwachten over een week een uitspraak."

Eergisteren waren ook al de 3 horecafederaties van ons land naar de Raad van State gestapt om de sluiting van cafés en restaurants ongedaan te maken.