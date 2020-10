CEO UZ Brussel over coronagolf: "Men kan niet zeggen dat we het niet wisten, pijnlijk dat systeem zo traag reageert"

Enkele weken geleden werd Marc Noppen nog ongelukkig geconfronteerd met de reactie van dat systeem, in de vorm van Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo). Noppen had toen net nog eens aan de alarmbel getrokken. De reactie van de Brusselse minister voor de camera's toen: "Eerst en vooral zou ik willen dat het UZ Brussel zichzelf beheert. Ik stel vast dat het UZ Brussel aan de alarmbel heeft getrokken, hoewel de situatie minder ernstig is dan in 6 op de 14 ziekenhuizen in Antwerpen. Daar heeft niemand iets over gezegd. Maar als een Vlaams ziekenhuis in Brussel een probleem heeft, wordt het een hele zaak."

Zijn collega-minister Elke Van den Brandt (Groen) gaf vanavond in "De afspraak" toe dat het om een ongelukkige uitspraak ging. "Daar zit een stress ook onder, een frustratie. De stress dat we moeten reageren en iets doen als politiek", probeerde minister Van den Brandt een verklaring te zoeken. Vanmorgen hebben ministers Van den Brandt en Maron overigens samengezeten met dokter Noppen. "We hebben een goed gesprek gehad", aldus Noppen. "Het kwam een beetje neer op excuses." Minister Maron heeft op de Franstalige televisie overigens toegegeven dat de meest alarmistische experts gelijk hadden.