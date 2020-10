Chiro Olen doet aan takeaway om kas te spijzen: "Mosselsouper kan niet doorgaan door corona, daarom brengen we kampkost aan huis"

"Nu zaterdag maken we vidé met puree, een groentesoepje vooraf en rijstpap"', zegt Joeri Franck van de Chiro van Olen in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. "Momenteel zijn er al 300 inschrijvingen. Inschrijven kan nog tot woensdagavond. We gaan serieus uit onze pijp moeten komen". Een team van 15 chiroleden kookt en draagt het eten rond. Normaal organiseert de Chiro van Olen elk jaar een mosselsouper maar corona heeft stokken in de wielen gestoken. Met de takeaway-maaltijden heeft de Chiro toch wat inkomsten.

De volgende drie maanden gaat de Chiro van Olen telkens één zaterdag aan huis leveren. Menu's voor de komende zaterdagen: spaghetti, stoofvlees met gebakken patatjes en bakworst met "peekesstoemp". Oorspronkelijk wilde de Chiro enkel in Olen leveren, maar omdat er al zo veel vraag is naar hun kampkost doen ze ook de naburige gemeenten aan, zoals onder meer Morkhoven, Larum, Oevel en zelfs Herentals.