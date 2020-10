Binnenkijken in ziekenhuizen van Luik, "coronahoofdstad" van Europa: "Kunnen meer bedden vrijmaken, maar wie zal mensen verzorgen?"

De ziekenhuizen in Luik luiden de alarmbel. Door de piek aan besmettingen met het coronavirus in de provincie kunnen ze de toestroom van patiënten niet langer opvangen. "Wij zien al twee weken dat de mensen steeds meer binnenkomen aan een snel tempo. We kunnen geen kwaliteitszorg meer geven zonder beroep te doen op andere ziekenhuizen. De drie ziekenhuizen in Luik hebben geen plaats meer over op intensieve zorg", zegt spoedarts Geoffrey Dubois in "Terzake".