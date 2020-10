Coronavirus verspreidt zich het snelst in West-Vlaanderen: "Bijna 4.000 gevallen op 1 week tijd"

Het komt erop neer dat elke 10 besmette West-Vlamingen op hun beurt 15 anderen besmetten. Viroloog Steven Van Gucht kan het alleen maar vaststellen. "De snelste toename in de cijfers zien we inderdaad in West-Vlaanderen", zei hij op de persconferentie. "We spreken over 124 procent op weekbasis. Maar als we kijken naar absolute gevallen, dan liggen die nog een pak lager dan in de meeste andere Belgische provincies."