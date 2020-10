Diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost moet 50.000 euro boete betalen voor zwaar arbeidsongeval

Een arbeider klom 2 jaar geleden op een transportband om een kist los te wrikken die vast zat, maar viel toen 7 meter naar beneden. De man liep verschillende breuken op. Volgens de directie was de man onvoorzichtig geweest. Het is volgens hen verboden om op de transportband te lopen. Bovendien bestaat er een handleiding om de kisten op een veilige manier los te krijgen. Maar uit verhoren bleek dat twee jaar geleden nog niet het geval. Het was ook niet het eerste arbeidsongeval in het bedrijf. 7 jaar geleden kwam er zelfs een arbeider om het leven.