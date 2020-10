"Laat je zien op de fiets": fietsersbond deelt fietslichten uit, want tot 15% is niet in orde

Er zijn geen exacte cijfers van fietsers die niet in orde zijn met de verlichting, maar Wies Callens, woordvoerder van de fietsersbond, weet dat het percentage al jaren rond de 10 à 15 procent schommelt. 85 tot 90 procent is dus in orde, dat percentage verbetert niet echt, maar het wordt ook niet slechter.

Deze en volgende week staan medewerkers van de fietsersbond samen met mensen van AXA (dat de fietslichten sponsort) afwisselend op verschillende punten in Vlaanderen en Brussel voor de verlichtingscampagne "Laat je zien op de fiets".

"Op drukke fietsassen kijken we of fietsers in orde zijn of niet. Zij die niet in orde zijn, krijgen een licht", zegt Callens. Die acties duren telkens een uurtje: "Reken dat we gemiddeld een 40-tal lichten mee hebben, en dat we ongeveer een derde tot de helft moeten uitdelen. Maar op die fietsassen passeren dan ook wel veel fietsers, ruim 100 op een uur. Als je dan doorrekent, kom je effectief op ongeveer 10 tot 15 procent."