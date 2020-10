Op Filmfest Gent is de docu-film "For Sama" vertoond van de Syrische journalist en filmmaker Waad al-Kateab. Haar dochter Sama werd middenin het Syrische oorlogsgeweld in Aleppo geboren. Jarenlang filmde de 29-jarige Al-Kateab haar eigen leven in haar zwaar belegerde stad. Zelden laat een film zo indringend zien wat oorlog echt betekent. We willen waarschuwen voor enkele harde beelden.