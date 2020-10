"We zijn allemaal leerkracht": Franse presidentsvrouw Brigitte Macron richt zich in brief tot vermoorde leraar

Eerste Dame Brigitte Macron kan er vanavond niet bij zijn tijdens de nationale herdenking voor de vermoorde Samuel Paty. Ze is in quarantaine omdat ze in contact kwam met een coronapatiënt. Daarom heeft ze zich als oud-leerkracht Frans in een brief gericht tot Paty zelf en eigenlijk aan de 800.000 anderen die het beroep in Frankrijk uitoefenen. "We zijn allemaal leerkracht", schrijft ze. Macron heeft gisteren gesproken met de familie van Samuel Paty, die onthoofd werd omdat hij in de klas cartoons van de profeet Mohammed had laten zien tijdens een les over vrije meningsuiting.