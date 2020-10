Frederik uit Oostkamp zoekt oude fietsen voor De Warmste Week: “Ik knap ze op en schenk die aan mensen die het nodig hebben”

De Warmste Week heeft een andere focus dit jaar. Ze rekenen op jouw inzet als vrijwilliger. “Mijn idee gaat nu eigenlijk een stapje verder. Ik wil weesfietsen herstellen. Fietsen die verwaarloosd of achtergelaten zijn of niet meer gebruikt worden. Natuurlijk geen oud ijzer, ik moet er iets van kunnen maken met niet te veel kosten. Wat ook leuk is, met twee mensen maken we één iemand gelukkig.”

Heb je een fiets die weg mag? Een fiets die je niet meer gebruikt? Kinderfietsen, damesfietsen, herenfietsen, ... Alles mag. “Kinderfietsen kosten veel geld en ze worden snel te klein, dus die zijn zeker welkom. Ik heb contact met het OCMW van Oostkamp. Ook bij ons zijn er mensen die zich geen fiets kunnen veroorloven. Het zou mij veel plezier doen om hen eentje te schenken.”



Hier kan je bekijken hoe je Frederik Tavernier kan helpen.