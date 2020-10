Geen bezoek meer in AZ Klina in Brasschaat om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Als je een ziek familielid in het AZ Klina in Brasschaat een hart onder de riem wil steken, zal dat via de telefoon moeten. Want bezoek is voorlopig niet toegestaan in het ziekenhuis. AZ Klina wil daarmee de verspreiding van het coronavirus tegengaan.



"Wij willen proactief zijn voor de veiligheid van onze patiënten en medewerkers en dus nóg voorzichtiger zijn zodat we ook de reguliere zorg kunnen blijven garanderen. Vandaar dat wij een bezoekverbod opleggen, weliswaar met de nodige uitzonderingen. Maar dat gaan we dan op een zeer veilige en gecontroleerde manier organiseren", zegt Joanne De Roeck, woordvoerster van het AZ Klina.

Er zijn wel enkele uitzonderingen zoals de geriatrie, de kinderafdeling, de materniteit en mensen die lange tijd in het ziekenhuis verblijven. Daar mag je wel nog op bezoek maar dus op een zeer gecontroleerde manier. De bezoekregeling in AZ Klina wordt wekelijks geëvalueerd.